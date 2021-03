Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit erwartet wegen der anhaltenden Corona-Krise für 2021 nur einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahl.

In diesem Jahr werde die Zahl der Menschen in Deutschland ohne sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis auf etwa 2,59 Millionen sinken, hieß es von dem Institut. Das wären rund 110.000 weniger als im vorigen Jahr. Der Arbeitsmarkt entwickele sich im zweiten Lockdown sehr robust und verbessere sich im Zuge der wirtschaftlichen Erholung. Die grundsätzliche Beeinträchtigung des Arbeitsmarkts wegen der Auswirkungen der Corona-Krise würden aber auch bis Ende des Jahres noch nicht vollständig wieder aufgeholt, so die Prognose. Die Zahl der Erwerbstätigen werde sich im Jahresverlauf spürbar positiv entwickeln, im Jahresdurchschnitt aber um 80.000 auf 44,7 Millionen sinken. Die Zahl der Kurzarbeiter dürfte demnach bei rund 1,6 Millionen liegen.

