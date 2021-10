In Lettland plant die Regierung wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen einen neuen Lockdown.

Nach einer Kabinettssitzung in der lettischen Hauptstadt Riga sagte Ministerpräsident Karins, es gebe immer noch zu viele ungeimpfte Menschen, die sich mit Corona infizierten und mit schweren Verläufen ins Krankenhaus eingliefert würden. In Lettland ist weniger als die Hälfte der knapp zwei Millionen Einwohner bisher vollständig geimpft. Der Lockdown soll vom 21. Oktober bis 15. November gelten. Dann gilt wieder eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens. Zudem müssen Kinos, Theater und Konzerthallen schließen, es gil Homeoffice-Pflicht und die Schulen wechseln wieder in den Distanzunterricht. Am Mittwoch soll das lettische Parlament darüber abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.