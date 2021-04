Der FDP-Vorsitzende Lindner hat als Konsequenz aus der Corona-Pandemie eine weitreichende Föderalismus- und Verwaltungsreform gefordert.

Der Mythos, die Deutschen wären gut im Organisieren, sei spätestens durch die verpatzte Impfkampagne widerlegt worden, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Erdrückende Bürokratie habe schnelle und pragmatische Lösungen verhindert. In Bildungs- und Sicherheitsfragen sei das Klein-Klein von 16 verschiedenen Systemen überholt, meinte Lindner. Man erlebe in der Pandemie ein kleinteiliges Hick-Hack zwischen Kommunen, Ländern, Bund und der EU. In der nächsten Wahlperiode müsse es deshalb eine Hauptaufgabe des Bundestages sein, die föderale Struktur neu zu gestalten.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.