Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder beraten heute wieder darüber, wie es in Deutschland mit dem eingeschränkten Alltag in der Corona-Pandemie weitergehen soll. Als sicher gilt inzwischen, dass der Lockdown verlängert wird. Viele andere Fragen sind noch ungeklärt. So besteht keine Einigkeit in der Frage, ob und wann Kitas und Schulen wieder öffnen.

Der jetzige Lockdown gilt bis zum 14. Februar, dem kommenden Sonntag. Bundeskanzlerin Merkel sprach sich laut Teilnehmern einer Online-Sitzung der Unionsfraktion gestern offenbar dafür aus, bis zum 1. März auf jegliche Lockerungen zu verzichten. Sie betonte demnach, man müsse mit aller Kraft die Infektionszahlen senken, solange die britische Virusvariante in Deutschland noch nicht die Oberhand gewonnen habe. Sie erwarte, dass die Mutation auch bei uns bald dominant sei. Auch in einem Entwurf für die Beratungen, aus dem mehrere Medien zitieren, ist mit Blick auf Lockerungen die Rede von "März", ohne konkretes Datum.



In dem Papier heißt es auch, die Kontaktbeschränkungen müssten in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden. Der Grundsatz "Wir bleiben zuhause" bleibe das wesentliche Instrument im Kampf gegen die Pandemie. Das bedeutet: Private Treffen sind weiterhin nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt. Medizinische Masken (OP-Masken oder FFP2-Masken) bleiben Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen.

Wann öffnen Kitas und Schulen wieder?

Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich haben Priorität: So heißt es im Entwurf für die heutigen Beratungen. Wann Kitas und Schulen wieder geöffnet werden und in welchem Umfang: das ist noch umstritten. Die Kultusminister sprechen sich für eine schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs von kommendem Montag an aus – zumindest für die Abschlussklassen und die unteren Jahrgänge. Voraussetzung sei allerdings eine andauernd gute Entwicklung der Pandemielage.



Mehrere Bundesländer wie etwa Sachsen haben inzwischen eigene Pläne erarbeitet, Kitas und Schulen ab kommender Woche wieder zu öffnen, wenn auch mit eingeschränktem Betrieb.

Welche Themen stehen noch auf der Tagesordnung?

Bei den Beratungen der Kanzlerin mit den Regierungschefinnen- und -chefs der Länder dürfte es auch um eine längerfristige Öffnungsperspektive für die ganze Gesellschaft gehen. Hier gab es zuletzt zahlreiche Forderungen aus verschiedenen Bereichen wie der Kultur und der Wirtschaft. Im Entwurf für die Gespräche heute heißt es dazu, Bund und Länder arbeiteten an einer "sicheren und gerechten Öffnungsstrategie, damit unser Leben wieder mehr Normalität gewinnt". Eine Arbeitsgruppe soll das vorbereiten.



Langfristige Planungen gelten in der sich rasch verändernden Corona-Lage aber als schwer umsetzbar. Gesundheitsminister Spahn hatte erst kürzlich in der ARD gesagt: "Ich weiß, alle haben eine Sehnsucht nach irgendetwas, das dann hält für sechs oder zwölf Monate. Aber das geht nicht. Das Virus ist zu dynamisch. Die Lage verändert sich zu sehr."

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.