In den Niederlanden wird der Corona-Lockdown bis zum 2. März verlängert.

Ministerpräsident Rutte sagte in Den Haag, das habe sein Kabinett gestern Abend beschlossen. Er begründete das mit der Ausbreitung der zuerst in Großbritannien aufgetretenen Virus-Variante, die ansteckender sei als frühere Formen des Erregers. In den Niederlanden sind die Infektionszahlen zuletzt zwar zurückgegangen, doch sind zwei Drittel der neuen Ansteckungen auf die Variante des Virus zurückzuführen.



In einigen Bereichen soll es allerdings Lockerungen geben. So dürfen Grundschulen ab kommende Woche wieder öffnen, und Geschäfte können Bestellungen zum Abholen entgegennehmen. Ob die nächtliche Ausgangssperre über den 10. Februar hinaus verlängert wird, soll später entschieden werden. In den ersten Tagen nach Einführung der Regelung hatte es schwere Ausschreitungen gegeben.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.