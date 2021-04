In den Niederlanden wird der seit vier Monaten geltende Lockdown bis mindestens Ende April verlängert.

Ministerpräsident Rutte erklärte in Den Haag, eine Lockerung der Corona-Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt wäre unverantwortlich. Die Lage in den Krankenhäusern sei sehr schlecht und die Situation insgesamt so alarmierend wie während der ersten Pandemie-Welle vor einem Jahr.



In den Niederlanden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei knapp 300. Geschäfte und Gaststätten sind geschlossen, persönliche Kontakte sind stark beschränkt. Es gilt außerdem eine abendliche Ausgangssperre.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.