Angesichts der morgigen Bund-Länder-Beratungen diskutieren in Deutschland Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die richtige Strategie zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Bei der Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder will Bundeskanzlerin Merkel einem Medienbericht zufolge über weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens sprechen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, favorisiert die Regierungschefin einen sogenannten "Lockdown light". Bars und Restaurants sollen demnach geschlossen werden, Schulen, Kitas, Kindergärten sowie der Einzelhandel dagegen geöffnet bleiben. Auch größere Veranstaltungen sollen verboten werden. An die Menschen soll appelliert werden, möglichst zu Hause zu bleiben und auf Feiern und Reisen zu verzichten.



Auch Vizekanzler Scholz strebt zusätzliche Maßnahmen an. Der dramatische Anstieg in den vergangenen Tagen sei sehr besorgniserregend, sagte der SPD-Politiker. Es seien schnelle und entschlossene Schritte nötig, um die neue Infektionswelle zu brechen. Scholz betonte zudem, dass die Auflagen zielgerichtet und zeitlich befristet sein, deutschlandweit möglichst einheitlich getroffen werden und allgemein verständlich sein sollten. In diesen Wochen entscheide sich, ob Deutschland weiter vergleichsweise gut durch die Pandemie komme.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier rechnet Ende der Woche mit 20.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag in Deutschland. Auf einem Deutsch-Französischen Wirtschaftstag verwies der CDU-Politiker auf ein aktuell exponentielles Wachstum. Ein entschlossenes Handeln sei jetzt nötig.

DIW-Chef Fratzscher für kurzen, aber konsequenten "Lockdown"

Der Chef des Deutschen Institus für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sieht Merkels Vorhaben kritisch. Es sei ein Vabanquespiel, sagte der Ökonom im Deutschlandfunk. Wenn ein solcher abgeschwächter Lockdown nicht funktioniere, habe man wertvolle Zeit verloren. Dann müssten das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft wie im Frühjahr doch wieder für einen längeren Zeitraum heruntergefahren werden, um die zweite Infektionswelle abflachen zu können.



Er plädiere daher dafür, jetzt einen nur kurzen, aber dafür konsequenten Lockdown zu verhängen. Dann könnte die Wirtschaft möglicherweise vor Weihnachten wieder hochfahren.

Lauterbach fordert "Wellenbrecher-Shutdown"

Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Lauterbach wirbt für eine befristete Schließung zahlreicher Einrichtungen für zwei Wochen. Er sagte gegenüber tagesschau.de, wenn man den Sonderweg Deutschlands retten und besser durch die zweite Welle kommen wolle, dann müsse ein sogenannter Wellenbrecher-Shutdown kommen.



Konkret gehe es um ein Konzept, bei dem man über zwei Wochen hinweg mit Ankündigung - in der Regel mit einer Woche Vorlauf - bundesweit Einrichtungen schließe: Restaurants, Bars, Kneipen, alle Kulturstätten, Fitnessstudios, Vereine. Offen blieben aber Schulen, Kitas und essenzielle Geschäfte. Private Treffen müssten auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Gastronomie und Tourismusbranche warnen vor wirtschaftlichen Folgen

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnte hingegen vor den wirtschaftlichen Folgen eines jeglichen Lockdowns. Präsident Zöllick sagte, es könne nicht sein, dass die Gastronomie wieder die Leidtragende sei. Die Unternehmer benötigten Planungssicherheit und hätten einen Anspruch darauf, dass alle Maßnahmen wohl begründet und verhältnismäßig seien. Die Zahlen des Robert Koch-Instituts zeigten, dass Hotellerie und Gastronomie kein relevantes Infektionsgeschehen aufwiesen.



Ähnliche Warnungen kamen aus der Tourismusbranche. Ein Herunterfahren des Landes wäre eine Katastrophe, hieß es beim Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft. Arbeitgeberpräsident Kramer rief Bund und Länder auf, bei ihren Maßnahmen mögliche volkswirtschaftliche Schäden zu berücksichtigen.

FDP und AfD gegen bundesweite Lockdown-Pläne

Unterstützung kommt von der FDP. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen im Bundestag, Buschmann, nannte einen Lockdown "völlig unangemessen". Dafür sei die Lage in Deutschland viel zu unterschiedlich. Es dürften auch nicht ganze Branchen zu Sündenböcken gemacht werden, etwa Hotels oder Restaurants. Einschränkungen sollten lediglich auf kommunaler Ebene festgelegt werden, wo die Corona-Lage am besten eingeschätzt werden könne.



Die AfD sieht weitere Einschränkungen kritisch. Der immense Schaden stehe "in keinem Verhältnis zum nicht nachweisbaren Nutzen", sagte der Bundestagsfraktionorsitzende der Bundestagsfraktion, Gauland.



Thüringens Ministerpräsident Ramelow (Die Linke) kündigte bereits an, dass er einen Beschluss zu einem neuen "Lockdown" nicht mittragen würde.

Coronavirus verbreitet sich rasant

Die Gesundheitsämter hatten nach Angaben des Robert Koch-Instituts heute 11.409 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Vor einer Woche hatte die Zahl noch bei 6.868 gelegen. Am Samstag war mit 14.714 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie erreicht worden. Angesichts des starken Anstiegs der Fallzahlen warnen Intensivmediziner vor Engpässen bei der Versorgung von Covid-19-Patienten, weil Pflegepersonal fehle.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 27.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 20.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ "Superspreader-Events": Wenn Demos, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden (Stand: 13.10.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)

+ Übersicht: die Beherbergungsverbote in den Bundesländern (Stand: 17.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.