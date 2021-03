Mit Blick auf regionale Hotspots mit hohen Corona-Fallzahlen wird über eine Aufweichung der Impfreihenfolge diskutiert.

Nach Angaben von Bayerns Gesundheitsminister Holetschek soll künftig von der vorgegebenen Priorisierung abgewichen werden können. Bundesgesundheitsminister Spahn habe ihm zugesagt, die Impfverordnung des Bundes entsprechend zu ändern, sagte Holetschek der Deutschen Presse-Agentur. Regierungssprecher Seibert erklärte, durch die Änderung sollten sogenannte Riegel- oder Ringimpfungen in besonders betroffenen Grenzregionen möglich werden. Im sächsischen Vogtland sollen bereits ab Ende der Woche alle Einwohner ab 18 Jahren geimpft werden. Damit will man ein Übergreifen in benachbarte Regionen verhindern.



Der Vorstand der Deutsche Stiftung Patientenschutz, Brysch, erklärte, die ethisch festgesetzte Impfreihenfolge sei nur noch eine Farce. Länder, Städte und Gemeinden machten, was sie wollten, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur. Noch immer seien über drei Millionen Menschen der ersten Prioritätsgruppe nicht geimpft.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.