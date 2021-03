Die Löhne in Deutschland sind erstmals seit dreizehn Jahren gesunken.

Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass die Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen im vergangenen Jahr um 0,7 Prozent zum Vorjahr gesunken sind. Gleichzeitig stiegen die Verbraucherpreise in der Corona-Krise um fast ein halbes Prozent, so dass den Beschäftigten unter dem Strich mehr als ein Prozent Gehalt fehlte. In der Statistik ist allerdings das Kurzarbeitergeld nicht berücksichtigt.



Am meisten Einbußen haben Beschäftigte im Gastgewerbe verzeichnen müssen - mit einem Minus bei der bezahlten Wochenarbeitszeit von über 19 Prozent. In den Branchen Kunst, Unterhaltung und Erholung lag das Minus bei 9 Prozent.

