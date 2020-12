Die Fluggesellschaft Lufthansa verzeichnet trotz der Corona-Pandemie einen deutlichen Anstieg von Buchungen über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel.

Wie Vorstandsmitglied Hohmeister mitteilte, sind seit der vergangenen Woche Flüge nach Übersee und ins europäische Ausland stark nachgefragt. Demnach haben sich die Buchungen teilweise verfünffacht. Offenbar sei die Sehnsucht nach Reisen groß. Sobald Reisebeschränkungen fielen, stiegen die Nachfragen, hieß es weiter. Die Lufthansa habe ihren Flugplan zu den Feiertagen deshalb von München und Frankfurt aus aufgestockt. Besonders gefragt seien etwa Südafrika und Namibia, Ziele auf den Kanarischen Inseln und Madeira im Atlantik, aber auch schneesichere Gebiete in Nordfinnland.



Südafrika hatte zwar die Einreisebeschränkungen im November aufgehoben, das Auswärtige Amt warnt aber weiterhin vor nicht notwendigen touristischen Reisen dorthin. Namibia ist von dem Virus kaum betroffen. Die Reisewarnung für Spanien gilt nicht für die Kanarischen Inseln. In Finnland warnt das Auswärtige Amt nur vor Reisen in den Großraum Helsinki.

