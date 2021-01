Luxemburg will seine Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie lockern.

Laut Premierminister Bettel dürfen Geschäfte ab kommenden Montag unter strengen Auflagen wieder öffnen. In den Schulen starte wieder der Präsenzunterricht, auch Sport- und Kultureinrichtungen könnten unter Auflagen wieder öffnen. Ein entsprechender Gesetzestext soll noch in dieser Woche vom Parlament verabschiedet werden. Restaurants und Kneipen bleiben bis Ende Januar geschlossen. Auch die strengen Kontaktbeschränkungen sollen weiterhin gelten. Der saarländische Ministerpräsident Hans kritisierte die geplanten Lockerungen im Nachbarland. Er halte dies angesichts der hohen Inzidenzzahlen für verantwortungslos, sagte er im Saarländischen Rundfunk. Angesichts enger Verknüpfungen zwischen Luxemburg und Großbritannien bestehe zudem die Gefahr einer Ausbreitung der neuartigen, mutierten Form des Coronavirus.



Die Niederlande haben als letzter EU-Staat mit ihrem Impfprogramm gegen das Coronavirus begonnen. Dort sollen zunächst vor allem Beschäftigte in Kliniken immunisiert werden. Der Start der Impfkampagne war nach massiver Kritik um zwei Tage vorgezogen worden.

