Der Außenminister von Luxemburg, Asselborn, spricht sich strikt gegen neue Grenzkontrollen oder Grenzschließungen innerhalb der EU aus.

Asselborn sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), das sei nicht zielführend, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Grenzschließungen hätten weitreichende negative Auswirkungen für die etwa 30 Prozent der Menschen in der EU, die in Grenzregionen lebten. Für Luxemburg beispielsweise würde die Schließung der Übergänge zu den Nachbarländern bedeuten, dass das Gesundheitssystem des Landes zusammenbrechen werde. Die Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel, es könnten Grenzkontrollen zu Nachbarstaaten ohne harte Anti-Corona-Maßnahmen eingeführt werden, machten großen Unmut, so Asselborn.



Kanzleramtschef Braun hatte im Gespräch mit der Deutschen Welle betont, Deutschland wolle bei der Bekämpfung des Virus mit den Nachbarländern synchron handeln. Grenzschließungen in Europa wären im Ergebnis der schlechteste Weg, so Braun. Heute beraten die EU-Staats- und Regierungschefs per Videokonferenz über mögliche weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Es ist unter anderem auch die Einführung eines Impfpasses im Gespräch, um wieder mehr Reisemöglichkeiten innerhalb Europas zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.