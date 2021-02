Die CDU-Gesundheitspolitikerin Maag hält die Öffnung von Schulen und Kitas für vertretbar.

Maag sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Kinder seien inzwischen gefühlt eine, Zitat, "unendliche Zeit" im Lockdown. Die Politikerin verwies zugleich darauf, dass die Infektionszahlen zuletzt wieder gestiegen seien. Sollte es neue Ausbruchsherde geben, müsse man diese schnell lokalisieren und die betroffenen Schulen gegebenenfalls wieder schließen.



Zur Frage einer vorgezogenen Impfung von Erziehern und Lehrkräften äußerte sich Maag zurückhaltend. Man könne gern mit ihr darüber reden, dass etwa Erzieher, die mit den kleinsten Kindern zu tun hätten, besonders gefährdet seien. Schließlich könnten Kinder in diesem Alter noch nicht auf Abstand und Maske achten. Zugleich erhalte sie jetzt schon Beschwerden von Menschen, die eigentlich bald bei der Impfung an der Reihe seien und sich nun fragten, ob ihr Termin dann flach falle.



Nach zweimonatiger Schließung haben heute in zehn weiteren Bundesländern wieder die Schulen geöffnet. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Nachmittag beraten, ob Lehrkräfte in Grundschulen und Kita-Erzieherinnen früher als bisher geimpft werden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.