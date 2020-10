In der spanischen Hauptstadt Madrid soll es wegen hoher Corona-Zahlen wieder drastische Einschränkungen geben.

Nach dem Willen der Regierung sollen nur noch Fahrten zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen erlaubt sein. Madrid wäre damit die erste europäische Großstadt, die erneut ähnliche Maßnahmen wie zu Zeiten des Lockdown ergreifen würde. Die Stadt hat mit mehr als 850 Fällen auf 100.000 Einwohner die höchste Infektionsrate in Europa. Die Regionalregierung von Madrid will die Anordnung vor Gericht allerdings noch anfechten, da viele Menschen drastische Einkommensausfälle befürchten.



Auch der französischen Hauptstadt Paris droht ab Montag die maximale Alarmstufe. Das erklärte am Abend Gesundheitsminister Véran. In Paris und den angrenzenden Vorstädten habe sich die Situation rapide verschlechtert, erklärte Véran. In ganz Frankreich seien erneut mehr als 15.000 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden registriert worden. Man liege damit nur knapp unter dem Höchststand von mehr als 16.000 aus der vergangenen Woche.



Die Bundesregierung hatte die globale Reisewarnung für Länder außerhalb der Europäischen Union heute aufgehoben. Das Auswärtige Amt erklärte auf seiner Internetseite, stattdessen gelten wieder differenzierte Reise- und Sicherheitshinweise für einzelne Länder. Der Deutsche Reiseverband erklärte, für die meisten Reisenden ändere sich so gut wie nichts, da immer noch viele Länder betroffen seien.

