Nach der Streichung der spanischen Insel Mallorca von der Liste der Corona-Risikogebiete sind die Buchungen für Flüge dorthin deutlich gestiegen.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings etwa richtete für die Osterferien rund 300 Zusatzverbindungen nach Mallorca ein. Diese seien rasch ausgebucht gewesen, teilte das Unternehmen mit.



Das Robert Koch-Institut hatte am Freitag die Balearen-Inseln und weitere Gebiete Spaniens von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Seit Mitternacht sind Reisen dorthin wieder ohne Quarantäne möglich. Allerdings muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden. Auch für weite Teile Portugals wurde die Quarantänepflicht aufgehoben.



Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, forderte angesichts der Entwicklung, nun auch Urlaub in Deutschland wieder zu ermöglichen. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, für ihn wäre es schwer vorstellbar, dass auf Mallorca Urlaub möglich sei, Hotels im Schwarzwald aber noch geschlossen blieben. Wie es mit den Hotels in Deutschland weitergeht, wollen Bund und Länder am 22. März entscheiden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 14.03.)

+ Ferien: Wie Urlaub im Ausland möglich ist (Stand 14.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Mögliche Nebenwirkungen? Deutschland setzt AstraZeneca-Impfstoff weiterhin ein (Stand 13.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.03)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.