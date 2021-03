Mecklenburg-Vorpommern hat strenge Einreiseregelungen für Menschen aus dem Nachbarland Polen erlassen.

Berufspendler müssen künftig alle 48 Stunden einen negativen Test vorlegen. Dazu will die Landesregierung noch in dieser Woche zwei Testzentren in Ahlbeck und Linken in Betrieb nehmen. Staatssekretär Dahlemann sagte, mit den Maßnahmen bereite sich Mecklenburg-Vorpommern auf eine mögliche Einstufung Polens als Hochrisikogebiet vor.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.