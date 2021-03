Mecklenburg-Vorpommern will strenge Einreiseregelungen für Menschen aus Polen erlassen, sollte das Nachbarland demnächst zum Corona-Hochrisikogebiet erklärt werden.

In diesem Fall müssten Grenzpendler alle 48 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen. Dazu will die Landesregierung noch in dieser Woche zwei Testzentren in Ahlbeck und Linken in Betrieb nehmen. Staatssekretär Dahlemann wies darauf hin, dass in ganz Polen derzeit die Inzidenzzahlen stiegen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.