In Indien sind mittlerweile mehr als 200.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Die nationalen Behörden meldeten 3.293 Tote binnen 24 Stunden. Insgesamt sind damit 201.187 Menschen gestorben. Zugleich erreichte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages mit 362.757 einen neuen weltweiten Höchstwert.



In Indien steht das Gesundheitssystem inzwischen vor dem Zusammenbruch. Es fehlt vor allem an Sauerstoff und Beatmungsgeräten, aber auch an Masken und Medikamenten. Mehrere EU-Länder schickten inzwischen Hilfsgüter.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.