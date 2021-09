In Australien sind nach Ausschreitungen bei nicht genehmigten Demonstrationen gegen den Corona-Lockdown mehr als 200 Menschen festgenommen worden.

Die Polizei in Melbourne setzte Tränengas ein, als Demonstranten Absperrungen durchbrechen wollten. Nach Angaben der Zeitung "The Age" wurden zehn Polizeikräfte verletzt, sechs von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt. In Melbourne demonstrierten mehrere Hundert Menschen gegen den Lockdown, auch in Sydney gab es Proteste und Festnahmen. In den beiden Städten sowie in der Hauptstadt Canberra gilt seit einigen Wochen ein Lockdown, um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus einzudämmen.

