Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts innerhalb eines Tages 21.866 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Das sind rund 3.400 mehr als am Tag zuvor, an dem fast 18.500 Ansteckungen gemeldet worden waren. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stieg um 215 auf 11.982. Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit rund 728.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, etwa 468.000 sind inzwischen genesen.



Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht bei 0,89 nach 0,92 am Vortag. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch etwa 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

