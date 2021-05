Indien verzeichnet mit mehr als 412.000 Corona-Neuinfektionen erneut einen Höchstwert.

Zudem meldet das Gesundheitsministerium in Neu-Delhi mit fast 4.000 Todesfällen in Verbindung mit dem Virus so viele wie noch nie. Viele Krankenhäuser in Indien sind überfüllt, es mangelt an medizinischem Sauerstoff zur Behandlung von Covid-19-Patienten.



In Neu-Delhi wird heute eine Maschine der Bundeswehr erwartet. Sie hat Teile einer Anlage zur Gewinnung von Sauerstoff an Bord. Ein zweites Flugzeug mit den übrigen Teilen der Anlage startet heute im niedersächsischen Wunstorf. Die Lieferungen sind Teil eines deutschen Hilfspakets für Indien.

