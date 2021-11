Wegen der steigenden Coronazahlen verschärfen mehrere Bundesländer die Maßnahmen gegen die Pandemie. In Bayern sprang die sogenannte Krankenhausampel auf rot, was unter anderem die Einführung von 3G am Arbeitsplatz zur Folge hat.

Für viele Bereiche, etwa Sport- und Kulturveranstaltungen, gilt zudem ab morgen in Bayern die 2G-Regel. In Hotels und der Gastronomie müssen Ungeimpfte statt eines Schnelltests nun einen PCR-Test vorlegen. Morgen soll zudem das Landeskabinett über die Lage beraten.



Auch Hessen setzt künftig verstärkt auf PCR-Tests bei Ungeimpften, unter anderem für die Innenbereiche bei Veranstaltungen und im Kulturbetrieb, in Freizeiteinrichtungen, Sport- und Gaststätten sowie Spielhallen.



Zuletzt hatte Sachsen strengere Regeln eingeführt. Dort haben nur noch Geimpfte oder Genesene Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. In Thüringen wurde wegen der hohen Inzidenz unter anderem eine Testpflicht an Schulen verhängt. In Berlin wird in Grundschulen die Maskenpflicht wieder eingeführt. Diese war erst vor einem Monat abgeschafft worden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 8.11.)



+ Corona-Maßnahmen: Wie Europas Staaten gegen die Pandemie kämpfen (Stand: 7.11.)



+ Entwicklungen: Warum es trotz Impfungen zur vierten Corona-Welle kam (Stand 2.11.)



+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 5.11.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 7.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.