Aus Sorge vor der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus haben mehrere europäische Länder ihre Schutzmaßnahmen wieder verstärkt.

Griechenland verschärfte aufgrund steigender Infektionszahlen die Reisebeschränkungen. Auf griechischen Fähren müssen die Passagiere seit heute bei Fahrtantritt einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte und Genesene.



In Tschechien gilt von Freitag an eine Testpflicht für Einreisende und Reiserückkehrer. Dies ordnete das Gesundheitsministerium in Prag an. Auch in diesem Land waren die Infektionszahlen zuletzt wieder gestiegen.



In Norwegen gab die Regierung bekannt, dass die Aufhebung der letzten Corona-Beschränkungen um mehrere Wochen verschoben wird.

