Mehrere Kliniken in Deutschland stoppen bis auf Weiteres alle Impfungen jüngerer Frauen mit dem Corona-Vakzin des Herstellers Astrazeneca.

Die Berliner Universitätsklinik Charité erklärte, dies sei notwendig, da inzwischen weitere Hirn-Venen-Thrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden seien. Es handele sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Bislang seien in der Charité keine Komplikationen nach Impfungen mit Astrazeneca aufgetreten. Die Leiter von fünf der sechs Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen sprechen sich ebenfalls für einen vorläufigen Stopp aus. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und Landesgesundheitsminister, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Überdies empfiehlt die Uni-Klinik Köln ihren weiblichen Angestellten unter 55 Jahren zumeist keine Impfung mit Astrazeneca. Das erklärte ein Sprecher. Auch das Land Berlin setzt die Corona-Impfungen mit dem britisch-schwedischer Hersteller für Menschen unter 60 Jahren vorsorglich aus. Dies gab Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci bekannt und verwies auf neue Daten über Nebenwirkungen.



Deutschland und zahlreiche andere Staaten hatten die Impfung mit dem Astrazeneca-Stoff im März vorübergehend ausgesetzt, weil mehrere Fälle mit Thrombosen in den Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zur Verabreichung gemeldet wurden. Mittlerweile wird das Vakzin wieder verabreicht. Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema hatte seine Sicherheit bekräftigt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 30.03.)

+ Ferien: Was wird aus dem Osterurlaub? (Stand 23.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 19.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 27.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.