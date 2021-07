In der Corona-Pandemie haben mehrere Länder ihre Regeln erneut verschärft - oft trifft es Urlauber. Damit sollen die steigenden Fallzahlen durch die Delta-Variante eingebremst werden. Die Bundesregierung stufte ganz Spanien - und damit auch die Urlaubsinseln der Balearen und Kanaren - als Risikogebiet ein.

Ab Sonntag gilt für Rückkehrer eine Quarantänepflicht, die allerdings mit einem negativen Test oder dem Nachweis über Impfung oder Genesung umgangen werden kann. Israel trifft für seine verschärften Regeln diese Unterscheidung nicht: Hier müssen alle Einreisenden zunächst für 24 Stunden in Quarantäne - oder so lange, bis ein negatives Ergebnis eines Coronatests vom Flughafen vorliegt. Die Regierung von Malta macht ab 14. Juli einen vollständigen Impfschutz gegen Covid-19 zur Voraussetzung für eine Einreise Erwachsener.



Auch die Niederlande verschärfen ab morgen ihre Corona-Maßnahmen. So müssen Restaurants wieder um Mitternacht schließen; Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze mit Mindestabstand werden untersagt. Damit dürfen auch Diskotheken und Clubs vorerst nicht mehr öffnen.



Hintergrund ist jeweils ein erneuter Anstieg der registrierten Neuinfektionen, der vor allem auf die Delta-Variante des Virus zurückgeführt wird, die als besonders ansteckend gilt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 09.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 09.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.