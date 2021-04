In Indien steht das Gesundheitssystem wegen der dramatischen Corona-Situation inzwischen vor dem Zusammenbruch.

Angesichts der Lage kündigten weitere Länder ihre Hilfe an. Russland erklärte, man werde dringend benötigtes medizinisches Material nach Indien liefern. Tschechien teilte mit, man werde dem Land 500 Sauerstoffflaschen zur Verfügung stellen. Diese würden in Zusammenarbeit mit der österreichischen Regierung per Flugzeug nach Indien gebracht werden.



Indien hat mit 362.757 neuen Corona-Infektionen innerhalb eines Tages erneut einen nationalen Höchstwert erreicht. Zugleich meldeten die Behörden 3.293 Todesfälle. Insgesamt sind bislang mehr als 200.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.



Der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech teilte mit, man gehe davon aus, dass sein mit dem US-Konzern Pfizer entwickeltes Vakzin auch gegen die in Indien aufgetretene Variante des Corona-Virus wirke. Zwar liefen die entsprechenden Tests noch. Man sei aber zuversichtlich.

