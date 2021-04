Angesichts der angespannten Corona-Lage in Indien haben weitere Länder ihre Hilfe angeboten.

Russland teilte mit, man werde dringend benötigtes medizinisches Material liefern. Die USA kündigten Hilfen im Wert von 100 Millionen Dollar an. Tschechien will dem Land 500 Sauerstoffflaschen zur Verfügung stellen. Diese würden in Zusammenarbeit mit der österreichischen Regierung per Flugzeug geliefert.



Indien erreichte mit mehr als 362.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages zuletzt erneut einen Höchstwert. Die Behörden registrierten fast 3.300 Todesfälle. Das Gesundheitssystem ist vielerorts zusammengebrochen.

