Bundeskanzlerin Merkel hat ihre Vorstellung für weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen erläutert. Im ZDF plädierte sie dafür, vor neuen Schritten jeweils einen Infektionszyklus von 14 Tagen abzuwarten. Dies gelte auch, wenn die Inzidenz von 35 erreicht sei.

Wenn etwa die Geschäfte wieder öffnen könnten, müsse der Wert noch zwei Wochen stabil bleiben, um den nächsten Schritt ins Auge zu fassen. Merkel nannte als Beispiele weiterführende Schulen, Berufsschulen und Universitäten, private Kontakte, Kultur, Gruppensport sowie Restaurants und Hotels.

"Waren nicht zu knauserig"

In Bezug auf die Impfungen erklärte die Kanzlerin, die Situation werde sich angesichts der nun stetig wachsenden Liefermengen bald entscheidend verbessern. Ende März oder im April werde man eher Probleme haben, die zur Verfügung stehenden Dosen sofort zu verimpfen. Zugleich verteidigte Merkel erneut das gemeinsame europäische Vorgehen bei der Impfstoff-Beschaffung und wies Kritik an mangelndem finanziellen Engagement zurück: "Für mich stellt es sich nicht so dar, dass wir knauserig waren." Entscheidend sei nun, was in wie vielen Werken in Europa produziert werden könne. Deutschland sei mit dem neuen Werk des Herstellers Biontech in Marburg gut dran.



Die Kassenärztliche Bundesvereinigung forderte in diesem Zusammenhang, spätestens im April auch die Arztpraxen in die Impfkampagne einzubeziehen. Die Kapazitäten der Impfzentren reichten nicht aus, erklärte die Organisation. Bei einer rechtzeitigen Einbindung der niedergelassenen Ärzte könnte die Durchimpfung der Bevölkerung schon Ende August erreicht werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 12.02.)

+ Verlängerter Lockdown: Welche Regeln gelten und welche Öffnungsperspektiven gibt es? (Stand 10.2.)

+ Neue Regeln: Wie die Länder die Lockdown-Beschlüsse umsetzen (Stand: 11.2.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 26.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 29.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 26.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 03.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.02.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.