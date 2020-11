Bundeskanzlerin Merkel hat die heute in Kraft getretenen zusätzlichen Beschränkungen in der Corona-Pandemie erneut verteidigt.

Die Kanzlerin sagte in Berlin, die aktuelle Lage mache ihr Sorge. Die Einschränkungen seien dringend erforderlich. Die Zahl der Neuinfektionen habe sich in den vergangenen 14 Tagen verdreifacht, die Zahl der Intensivpatienten innerhalb der vergangenen zehn Tagen verdoppelt. Ziel der Maßnahmen sei es, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche wieder unter 50 zu drücken. Derzeit liegt dieser Wert in Deutschland bei über 100.



Merkel betonte, die neuen Einschränkungen seien schweren Herzens beschlossen worden - aber auch aus voller Überzeugung. "Wenn wir das einen Monat mit aller Konsequenz durchhalten, kann das in dieser zweiten Welle ein Wellenbrecher sein", so die Bundeskanzlerin. Die Pandemie sei ein sehr besonderes und sehr herausforderndes Ereignis, das es so wohl nur einmal pro Jahrhundert gebe.

"Weihnachten unter schwierigen Bedingungen"

Merkel hält Familienbesuche zu Weihnachten grundsätzlich für möglich, wenn die Corona-Einschränkungen in den kommenden vier Wochen beachtet werden. Nach der Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts in Berlin sagte Merkel, es werde ein Weihnachten unter schwierigen Bedingungen sein. Es solle aber kein Weihnachten in Einsamkeit werden.

"Das Virus bestraft Halbherzigkeit"

Es sei nun nicht mehr der Zeitpunkt, mit dieser oder jener Variante gegenzusteuern. Dies wäre laut Merkel halbherzig - und das Virus bestrafe Halbherzigkeit. Alle Bürger seien dazu aufgerufen, die erneuten weitreichenden Corona-Beschränkungen zu unterstützen. "Jeder und jede hat es in der Hand, diesen November zu unserem gemeinsamen Erfolg zu machen - zu einem Wendepunkt wieder zurück zu einer Verfolgbarkeit der Pandemie", so Merkel. Wenn es in den kommenden vier Wochen gelinge, die Virus-Ausbreitung in Deutschland zu bremsen, schaffe dies die Voraussetzungen für einen "erträglichen Dezember". Dann gälten Merkel zufolge zwar weiter Corona-Regeln, aber es könne wieder mehr Freiräume geben.



Merkel verteidigte die Schließung der Gastronomie und versprach erneut schnelle Hilfe - auch für die Kulturszene. Betroffene mit Einnahmeausfällen würden nicht allein gelassen. Die Bundesregierung hatte bereits Nothilfen von zehn Milliarden Euro beschlossen.

"Überlastung der Krankenhäuser abwenden"

Auch Bundesgesundheitsminister Spahn verteidigte die erneuten Corona-Beschränkungen. Sie seien nötig, um eine Überlastung der Krankenhäuser abzuwenden. Spahn verwies darauf, dass sich die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in den vergangenen zwei Wochen nahezu verdreifacht habe.



Nach Angaben der Kanzlerin haben bisher rund 38.000 positiv getestete Nutzer der Corona-Warn-App ihre Kontaktpersonen informiert. Allerdings würden nur 60 Prozent der positive Getesteten ihr Ergebnis übermitteln. Insgesamt sei die App inzwischen mehr als 21 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.