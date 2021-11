Angesichts der kritischen Corona-Lage dringt die geschäftsführende Bundeskanzlerin Merkel auf eine rasche Bund-Länder-Abstimmung mit den Ministerpräsidenten.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Pandemie breite sich in dramatischer Weise aus. Dies erfordere eine schnelle und einheitliche Reaktion. Merkel sei mit den Ländern und den möglichen künftigen Koalitionsparteien in intensivem Kontakt, um einen schnellstmöglichen Termin herbeizuführen. Unter den Ländern gibt es dazu bisher aber keine einheitliche Linie, so dass der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der nordrhein-westfälische Regierungschef Wüst, bislang nicht zu einer solchen Konferenz einladen konnte.



Zuvor hatte auch der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn für ein bundesweites Vorgehen bei der Anwendung der sogenannten 2G-Regel geworben. Man habe jetzt bald wieder 16 unterschiedliche Regelungen.



Die Corona-Inzidenz hat zum dritten Mal hintereinander einen neuen Höchststand erreicht und liegt nun bei über 232. Das Robert Koch-Institut registrierte fast 40.000 neue Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen wird mit 4,31 angegeben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 10.11.)



+ 3G am Arbeitsplatz: Das planen die Ampel-Parteien (Stand: 9.11.)



+ Corona-Maßnahmen: Wie Europas Staaten gegen die Pandemie kämpfen (Stand: 7.11.)



+ Entwicklungen: Warum es trotz Impfungen zur vierten Corona-Welle kam (Stand 2.11.)



+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 5.11.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 7.11.)



+ Kurz erklärt: Die derzeit gängigsten Abkürzungen in der Corona-Pandemie (Stand: 9.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.