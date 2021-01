Bundeskanzlerin Merkel will bereits in der kommenden Woche mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Das habe Merkel bei einer Online-Sitzung des CDU-Präsidiums erklärt, melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Teilnehmer.

Eigentlich ist das Bund-Länder-Treffen erst für den 25. Januar geplant. Merkel habe dafür plädiert, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weiter zu verschärfen. Das Virus lasse sich nur mit zusätzlichen Anstrengungen aufhalten, wird die Kanzlerin zitiert. Zudem habe sie davor gewarnt, dass sich die Virus-Mutation, die zuerst in Großbritannien aufgetreten sei, schnell ausbreiten könne. Daher müsse rasch gehandelt werden.



Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, hatte sich für eine Verschärfung des Lockdowns ausgesprochen. Er sagte in Berlin, es gebe noch immer zu viele Ausnahmen. Er forderte zudem die Arbeitgeber auf, stärker das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen. Die Corona-Maßnahmen waren Anfang des Monats verschärft worden und gelten zunächst bis zum 31. Januar.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.