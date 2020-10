Bundeskanzlerin Merkel hat die gestern beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen als geeignet, erforderlich und verhältnismäßig verteidigt.

In einer Regierungserklärung im Bundestag betonte sie die Bedeutung einer massiven Beschränkung der Kontakte, um die steigende Zahl an Neuinfektionen zu bremsen. Eine komplette Abschottung der Risikogruppen könne keine Alternative sein, zumal es auch bei jungen und bislang gesunden Menschen schwere Covid-Krankheitsverläufe gebe. Die Regierungserklärung wurde immer wieder von zahlreichen, teils empörten Zwischenrufen unterbrochen. Vertreter der Opposition warfen der Bundesregierung vor, sich nicht ausreichend auf eine zweite Pandemiewelle vorbereitet zu haben. Zudem verlangten sie, dass Beschlüsse zu Anti-Corona-Maßnahmen wieder im Parlament getroffen werden und nicht nur von der Regierung und den Bundesländern. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland sprach in diesem Zusammenhang von einer "Coronadiktatur".



Bund und Länder hatten gestern vereinbart, ab der kommenden Woche für einen Monat Einrichtungen wie Theater, Kinos, Sportstätten und Schwimmbäder zu schließen, aber auch alle Restaurants und Bars. In Hotels darf es keine touristischen Übernachtungen geben. Betroffene Unternehmen sollen entschädigt werden.

29.10.2020