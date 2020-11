Bundeskanzlerin Merkel hat sich im CDU-Präsidium kritisch darüber geäußert, dass mehrere Bundesländer über die Weihnachtsfeiertage Hotels und Pensionen für Besuche von Verwandten öffnen wollen. Nach übereinstimmenden Berichten sagte sie, sie könnte das vor allem für Großstädte und Gebiete mit hohen Infektionszahlen nicht verstehen.

Über die Präsidiumssitzung berichten die Deutsche Presse-Agentur und Reuters gleichermaßen. Demnach stellte sich Merkel grundsätzlich hinter die von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen an Weihnachten. Sie sagte aber auch, es habe ihr die Fantasie gefehlt, zu ahnen, dass besonders betroffene Länder die Hotels öffnen wollten.

Merkel bemängelt auch, nicht informiert worden zu sein

Damit bezog sie sich den Berichten zufolge vor allem auf Länder wie Berlin. Merkel betonte, man könne nicht kontrollieren, ob nur Gäste in den Hotels übernachteten, die tatsächlich Verwandte in der Region besuchten. Außerdem kritisierte sie, dass die Ministerpräsidenten sie über diese Absprache nicht informiert hätten.



Einige Bundesländer hatten angekündigt, über die Festtage Hotelübernachtungen für Familienbesuche zu erlauben - entgegen einer Empfehlung aus dem Kanzleramt. So hatte sich etwa Regierungssprecher Seibert ausdrücklich kritisch geäußert: "Es ist nicht Teil des Beschlusses von Bund und Ländern, solche Übernachtungen zu ermöglichen." Die Bürger blieben aufgerufen, touristische Reisen zu vermeiden.



Entgegen dieser Linie hält Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) Hotelübernachtungen für Weihnachtsbesuche für vertretbar.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.