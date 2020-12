Bundeskanzlerin Merkel wirbt wegen der hohen Kosten der Corona-Pandemie für eine enge Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen.

Die Kanzlerin sagte in ihrem wöchentlichen Videopodcast, alle Beteiligten trügen eine hohe Verantwortung, weil das bisherige Maß an Unterstützungen nicht endlos fortzusetzen sei. Kanzleramtschef Braun hatte ebenfalls erklärt, der Staat sei in der Krise nicht unbegrenzt handlungsfähig. Brauns Aussagen führten zu einer Debatte über einen möglichen Umbau der Hilfen.



Merkel betonte aber grundsätzlich die Wichtigkeit der wirtschaftlichen Unterstützungsleistungen. Das bedeute zwar eine hohe Neuverschuldung. Noch höher aber wären die Kosten, finanziell wie sozial, wenn viele Unternehmen zusammenbrächen und Millionen von Arbeitsplätzen verloren gingen.



Der Bundestag befasst sich kommende Woche mit dem neuen Haushalt. Die große Koalition plant eine Neuverschuldung von rund 180 Milliarden Euro und will dafür erneut die Schuldenbremse aussetzen.



Auch Finanzminister Scholz verteidigte diesen Kurs. Der SPD-Politiker sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, natürlich mache ihm Kreditaufnahme immer Sorgen. Deutschland habe aber bis zuletzt eine solide Haushaltspolitik betrieben, deshalb könne man das jetzt so machen.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.