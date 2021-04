Bundeskanzlerin Merkel hat die sogenannte Corona-Notbremse, die seit heute in Deutschland gilt, als dringend notwendig verteidigt.

Die Kanzlerin sagte in ihrem Video-Podcast, von Ärzten und Pflegepersonal kämen 'wahre Hilferufe'. Diese Menschen gingen tagtäglich an ihre Grenzen, um das Leben von Corona-Patienten zu retten. Das könnten sie aber nicht alleine schaffen. Merkel räumte ein, dass die vorgesehenen Maßnahmen hart seien. Es gebe aber keine weniger belastenden Wege, um die dritte Corona-Welle zu brechen. Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsident Stamp kritisierte die neuen Ausgangsbeschränkungen auf einem digitalen Landesparteitag der FDP als "gefährlichen Unsinn". Die Bundestagsfraktion seiner Partei zeige hier mit ihrer Verfassungsklage klare Kante.



Die im Infektionsschutzgesetz verankerte Bundesnotbremse greift automatisch in allen Landkreisen und Städten, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet. Dann gelten unter anderem strenge Kontaktbeschränkungen und eine nächtliche Ausgangssperre.

