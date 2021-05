Bundeskanzlerin Merkel hat dazu aufgerufen, trotz der Lockerungen der Corona-Maßnahmen auch an Pfingsten weiter Vorsicht walten zu lassen.

Sie hoffe, dass die Menschen nach der langen Zeit des Schließens sehr verantwortungsvoll mit den Möglichkeiten umgingen, sagte sie in Berlin. Das Virus sei nicht verschwunden. Deshalb seien die Schutzregeln nach wie vor unbedingt einzuhalten, betonte Merkel.



Maske tragen und Abstand halten - das sei weiter von allergrößter Bedeutung. Zuvor hatte die CDU-Politikerin angekündigt, dass Deutschland bis Jahresende bis zu 30 Millionen Corona-Impfdosen an ärmere Länder spenden will. Die Lieferung im Rahmen des Covax-Programms solle vorzugsweise an Entwicklungsländer gehen, sagte sie in einer Videoschalte zum G20-Weltgesundheitsgipfel in Rom. Die Pharmakonzerne Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson erklärten auf dem Gipfel, in diesem und im nächsten Jahr rund 3,5 Milliarden Impfdosen für ärmere Länder zur Verfügung zu stellen. Der Impfstoff soll den Konzernen zufolge zum Selbstkostenpreis beziehungsweise zu einem Sonderpreis abgegeben werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 21.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 13.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 21.05.)

Test und Schutz

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 13.05.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.05.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 19.5.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 15.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.