Der in der Corona-Pandemie erfolgte Umstieg zum digitalen Arbeiten hat nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Merkel besser geklappt als erwartet.

Es gebe zwar noch immer große Schwächen beim Ausbau der Hardware, sagte Merkel beim 15. Digital-Gipfel der Bundesregierung in Berlin. Man registriere aber eine so große Zahl an Internet-Konferenzen, die man dem Netz gar nicht zugetraut hätte.



Der Vorsitzende des Digitalverbandes Bitkom, Berg, sagte, die Bundesregierung habe versprochen, bis 2021 die Verwaltungen komplett zu digitalisieren. Dies werde nicht gelingen. Berg betonte, Prozesse würden häufig dadurch gebremst, dass es "viele Verantwortlichkeiten" gebe. Merkel kritisierte, es hapere oft an unterschiedlichen IT-Systemen in Ländern und Kommunen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.