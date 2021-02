Bundeskanzlerin Merkel hat die gestern beschlossene Verlängerung des Corona-Lockdowns im Bundestag verteidigt. In einer Regierungserklärung sagte sie, was man in der Bund-Länder-Runde entschieden habe, sei erforderlich und verhältnismäßig.

Derzeit gebe es keine milderen Mittel, um das Virus nachhaltig zu bekämpfen. Man müsse trotz sinkender Inzidenzen weiter wachsam bleiben. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich die mutierten Coronavirus-Varianten auch in Deutschland stärker ausbreiteten. Man habe in anderen europäischen Ländern gesehen, welch dramatsiche Auswüchse das annehmen könne. Merkel betonte, sie wisse aber auch, dass die Bekämpfung der Pandemie einen hohen Preis koste. Sie vergesse keinen Tag, was die Einschränkungen für jeden einzelnen Menschen in Deutschland bedeuteten.



Die AfD-Politikerin Weidel warf der Bundesregierung vor, sie handele verfassungswidrig und missachte den Willen der Bürger. Entscheidungen würden in einer Kungelrunde im Hinterzimmer getroffen und das Parlament dabei nicht eingebunden. Deshalb sei eine komplette Neuordnung der Corona-Politik erforderlich, erklärte Weidel.

