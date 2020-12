Bundeskanzlerin Merkel hat davor gewarnt, für den morgen beginnenden Lockdown bereits wieder nach Ausnahmeregelungen zu suchen.

Dafür sei jetzt angesichts der hohen Infektionszahlen und der Lage auf den Intensivstationen nicht die Zeit, sagte sie nach Angaben von Teilnehmern in einer virtuellen Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Ansonsten müsse man anschließend länger im Lockdown verharren. Januar und Februar würden nochmals richtig harte pandemische Monate, führte Merkel demnach aus.



Unterdessen wird damit gerechnet, dass der Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer noch vor Weihnachten in der Europäischen Union zugelassen wird. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will nach eigenen Angaben am kommenden Montag ihr Gutachten vorlegen - acht Tage früher als geplant.

