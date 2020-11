Bundeskanzlerin Merkel hat zum Beginn der Adventszeit an die Menschen in Deutschland appelliert, im Kampf gegen die Pandemie nicht nachzulassen.

Die Bürger müssten jetzt zeigen, was in ihnen stecke und sich - auch über Weihnachten und Silvester - an die Regeln halten, sagte sie in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Gemeinsam sei man stärker als das Virus.



Merkel betonte, die beschlossenen Auflagen hätten dazu beigetragen, dass Deutschland bislang vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen sei. Zudem könne man annehmen, dass ein oder mehrere Impfstoffe in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen könnten.



Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, die Beschränkungen des öffentlichen Lebens noch mindestens bis zum 20. Dezember zu verlängern und zu verschärfen. So bleiben unter anderem Restaurants und Kultureinrichtungen geschlossen. Private Treffen werden auf maximal fünf Personen aus insgesamt zwei Haushalten begrenzt. Über Weihnachten werden die Maßnahmen gelockert.

28.11.2020