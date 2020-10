Der US-Konzern Microsoft will seinen Beschäftigten auf Dauer ermöglichen, von Zuhause aus zu arbeiten.

Das Magazin "The Verge" berichtet über neue Richtlinien, nach denen Mitarbeitende auch über die Corona-Pandemie hinaus im Homeoffice bleiben können. Für bis zu 50 Prozent der Arbeitszeit soll das problemlos funktionieren. Wer sich dafür entscheidet, vollständig von Zuhause zu arbeiten, verliert allerdings seinen festen Büroplatz. Für diese Beschäftigten soll es die Option geben, im Bedarfsfall Ausweichplätze zu nutzen.



"The Verge" zitiert auch aus einem Brief von Personalchefin Hogan. Sie betont demnach, man wolle so viel Flexibilität wie möglich anbieten. Derzeit arbeiten noch viele Microsoft-Beschäftigte wegen der Pandemie im Homeoffice.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.