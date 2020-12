Die Bundesregierung sichert auch im nächsten Jahr Zahlungsausfälle im Handel mit 30 Milliarden Euro ab.

Finanz- und Wirtschaftsministerium einigten sich mit Warenkreditversicherern darauf, dass der Staat den größten Teil der drohenden Ausfallrisiken in der Coronakrise noch bis Ende Juni 2021 übernimmt, wie beide Ministerien und der Versichererverband GDV mitteilten. Die Kreditversicherer befürchten, dass zahlreiche Firmen in die Insolvenz rutschen und sie deren Lieferanten entschädigen müssen. Wirtschaftsminister Altmaier erklärte, mit der Entscheidung hätten die Unternehmen die Sicherheit, die sie in Krisenzeiten für die Planung ihrer Lieferketten brauchten. Die Vereinbarung bedarf noch der Zustimmung der EU-Kommission.



Der Schutzschirm war im März gespannt worden, aber bis Jahresende befristet. Bisher halten sich die Ausfälle in Grenzen, auch weil die Bundesregierung die Insolvenzantrags-Pflicht für angeschlagene Unternehmen ausgesetzt hatte. 2021 könnten die Ausfälle steigen, weil dann wieder die regulären Vorschriften gelten.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.