Bundesbildungsministerin Karliczek schließt nicht aus, dass wegen der Corona-Pandemie auch nach den Sommerferien wieder Schulen geschlossen werden müssen.

Die CDU-Politikerin begründete dies in den Sendern RTL/ntv mit den Mutationen des Coronavirus. Sie sei aber optimistisch, dass Schulschließungen weitgehend vermieden werden könnten, sagte Karliczek. Im Unterschied zu den Anfängen der Pandemie gebe es jetzt Impfstoffe, Tests und gute Hygienekonzepte. Auch wenn ein Impfstoff nicht hundertprozentig gegen eine Variante des Coronavirus wirke, sorge er dafür, dass Menschen nicht mehr ganz so schwer an Covid-19 erkrankten.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.