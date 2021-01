Bundesumweltministerin Schulze hat sich in der Diskussion um die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für deren Reform ausgesprochen.

Die SPD-Politikerin kritisierte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die aktuellen Regeln der Schuldenbremse verhinderten eine staatliche Kreditfinanzierung von Investitionen in den Aufbau einer klimaneutralen Wirtschaft. Jedes Unternehmen finanziere Investitionen in die Zukunft auf Kredit, weil es wisse, dass sich gute Investments auszahlten. So müsse auch eine nachhaltige Politik vorgehen, anstatt Regeln aus Vorkrisenzeiten starr zu befolgen.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier verteidigte die Schuldenbremse dagegen. Der CDU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", die Regelung sei nach wie vor richtig, da sie bei den Ausgaben diszipliniere und dadurch kommenden Generationen genügend finanziellen Spielraum erhalte. Angestoßen hatte die Diskussion vor einigen Tagen Kanzleramtschef Braun, indem er vorschlug, die Schuldenbremse wege der hohen Kosten durch die Coronapandemie für mehrere Jahre auszusetzen. Damit stieß er auch bei anderen Unionspolitikern auf Ablehnung.

