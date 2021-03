Mehrere Ministerpräsidenten haben sich nach ihrer Konferenz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen für eine rasche Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik-V ausgesprochen.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagte, es werde jedes Vakzin gebraucht, das zu bekommen sei. Thüringens Ministerpräsident Ramelow kündigte in den Funke-Zeitungen an, seine "Kanäle nach Russland zu nutzen", um das Thema voranzutreiben. Die Regierungschefs forderten nach eigenen Angaben von Kommissionspräsidentin von der Leyen auch mehr Impfstoff-Produktionsbetriebe innerhalb der EU. Sie brachten zudem ein Exportverbot in Nicht-EU-Staaten ins Gespräch.



Der Impfstoff des Herstellers Astrazeneca wurde von der Europäischen Gesundheitsbehörde EMA als weiterhin empfehlenswert eingestuft. Mehrere Länder, darunter Deutschland, hatten die Impfungen mit dem Mittel gestoppt, weil Fälle von Blutgerinnseln bekannt geworden waren. Italien kündigte bereits an, ab morgen wieder Astrazeneca-Impfstoff einzusetzen.



Am Freitag beraten die Länder mit dem Bund über die Impfstrategie in Deutschland. Das Gespräch war verschoben worden, um die Entscheidung der EMA abzuwarten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 18.03.)

+ Ferien: Wie Urlaub im Ausland möglich ist (Stand 14.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Mögliche Nebenwirkungen? Auch Deutschland setzt Impfungen mit Astrazeneca aus (Stand 15.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.