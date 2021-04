Die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer haben ihre Bürger zu einem Zeichen der Solidarität mit den Verstorbenen in der Corona-Pandemie aufgerufen.

Sie appellierten an die Menschen, zum Gedenken heute, morgen und am Sonntag abends jeweils Kerzen in die Fenster zu stellen und sich damit an der Aktion "Lichtfenster" von Bundespräsident Steinmeier zu beteiligen.



Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagte, durch die Corona-Pandemie erlebe Deutschland eine existenzielle Zäsur, die mit viel Leid und traurigen persönlichen Schicksalen verbunden sei.



Auf Initiative von Steinmeier wird es zudem an diesem Sonntag in Berlin eine zentrale Gedenkveranstaltung geben. Daran werden die Spitzen der fünf Verfassungsorgane und fünf Bürger teilnehmen, die Angehörige verloren haben.



Österreich gedachte heute mit einer Trauerfeier der Toten in der Pandemie.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 16.04.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 14.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 08.04.)

+ Impfungen: Nun auch in Arztpraxen (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 09.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.