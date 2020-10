In mehreren Bundesländern beraten die Landtage über die Umsetzung der neuen Corona-Auflagen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann verteidigte in Stuttgart die Einschränkungen. Diese seien nötig, da das Land auf eine nationale Gesundheitsnotlage zusteuere. Auch Bayerns Regierungschef Söder warnte in München vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems. Er appellierte eindringlich an die Bevölkerung, sich an die Corona-Regeln zu halten. Einige hätten den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet betonte, die zweite Infektionswelle müsse gebrochen werden. Ausdrücklich rief er dazu auf, schon am bevorstehenden Halloween-Wochenende auf Feiern zu verzichten. Im Brandenburger Landtag bezeichnete Ministerpräsident Woidke die neuen Maßnahmen zwar als hart, aber auch als notwendig und verhältnismäßig. Auch in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen kommen heute die Landesparlamente zu Sondersitzungen zusammen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 30.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 28.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.