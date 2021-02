Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, warnt angesichts steigender Infektionszahlen vor Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Wer in Zeiten steigender R-Werte über Lockerungen spreche, handele absolut unverantwortlich, sagt Montgomery den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Denn bei jeder Öffnung gebe es einen deutlichen Anstieg der Zahlen. Das Robert-Koch-Institut hatte den bundesweiten Sieben-Tage-R-Wert am Sonntag mit 1,10 angeben, er lag damit zum dritten Mal in Folge über der kritischen Marke von 1,0.



Montgomery forderte zudem eine Beschleunigung der Impfungen. Impfstoffdosen, die in der ersten Prioritätsgruppe nicht abgerufen würden, müssten sofort in der zweiten Gruppe zum Einsatz kommen. Man dürfe sich hier nicht sklavisch an die vorgesehene Reihenfolge halten.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.