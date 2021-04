Die Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks, Schilling, hat auf die schwierige Lage von Müttern in der Corona-Krise hingewiesen.

In den Kurmaßnahmen erlebe man, dass die Mütter durch den Wegfall von Kinderbetreuung und Schule inzwischen "am Anschlag" seien, sagte Schilling dem Deutschlandfunk. Sie stünden unter einem "unglaublichen Druck" und würden damit allein gelassen. Diesen Druck hätten auch die Kinder, denn "das ist ja eine Einheit, Mutter und Kind".



Schilling berichtete, in der ersten Zeit der Pandemie hätten Mütter häufig Kuren abgesagt, weil sie dachten, sie müssten in dieser Situation zu Hause sein. In diesem Jahr habe sich das aber geändert, weil viele "so nicht mehr können, dass sie jetzt sagen, ich komme, egal wie".



Die Geschäftsführerin sieht sie die Politik in der Pflicht. Das ständige Hin und Her bei den Maßnahmen verunsichere die Mütter. "Ich finde Schulunterricht, wenigstens in Teilmodellen, Kinderbetreuung, wenigstens in irgendeiner Art von Wechsel oder an bestimmten Tagen - es müssen Angebote da sein, damit irgendwie noch mal Licht am Horizont ist", meinte Schilling.



Insgesamt gebe es zu wenig Therapieangebote. In den Kliniken reichten die Kapazitäten für erschöpfte Mütter und ihre Kinder nicht aus. Ein Problem sei auch, dass die Kliniken derzeit nicht voll ausgelastet sein dürften. Sie hoffe daher, dass sie die Pandemie überlebten, sagte Schilling. Es gebe zwar einen Rettungsschirm, dieser reiche aber nicht aus und werde immer nur für kurze Zeit verlängert. Dadurch entstünden Defizite und es fehle die Planungssicherheit.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.