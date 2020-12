Die neue Variante des Coronavirus aus England ist nun auch in Frankreich nachgewiesen worden.

Die Mutation wurde bei einem Franzosen aus der Stadt Tours festgestellt, der am vergangenen Montag nach seiner Rückreise aus London positiv getestet worden war. Dies gab das französische Gesundheitsministerium bekannt. Der Mann befindet sich nun in Quarantäne.



Die britische Regierung hatte vor rund einer Woche die Entdeckung der Corona-Mutation öffentlich gemacht. Sie soll erheblich ansteckender sein als das bislang bekannte Virus. Die Variante ist inzwischen auch in einigen anderen europäischen Ländern nachgewiesen worden, darunter in Deutschland. Die Bundesregierung und zahlreiche andere Regierungen haben Flugverbote und Reisebeschränkungen für Passagiere aus Großbritannien verhängt.

